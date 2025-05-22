شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 15 فلسطينيًا في قصف الاحتلال المستمر على قطاع غزة والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - استشهد 15 فلسطينيًا وأصيب العشرات بجروح مختلفة، في قصف الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، مناطق متفرقة من قطاع غزة.وأفادت مصادر طبية فلسطينية، باستشهاد 9 فلسطينيين من عائلة واحدة في قصف إسرائيلي استهدف منطقة البركة بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة.وأشارت أن من بين الشهداء أطفال ونساء، كما وصفت جراح بعض المصابين بالخطيرة جدًا، ترافق ذلك مع عمليات نسف واسعة لمنازل وممتلكات الفلسطينيين شمال وجنوب القطاع.