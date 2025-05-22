شكرا لقرائتكم خبر عن لم يسجل خسائر في الأرواح.. زلزال بقوة 6.24 ريختر يضرب شمال مصر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بلغت قوته 6.24 درجات على مقياس ريختر شمال مدينة مرسى مطروح المصرية.وأوضح معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية في بيان له اليوم الخميس، أن الزلزال وقع في الساعة السادسة و19 دقيقة و38 ثانية، على خط عرض (35.70) درجة شمالًا، وخط طول (25.96) درجة شرقًا، وعلى عُمق 68.91 كم، وعلى بُعد 499 كم شمال مرسى مطروح.وأشار البيان إلى أنه ورد للمعهد ما يفيد بالشعور بالزلزال، دون وقوع أي خسائر في الأرواح والممتلكات.