شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الفلسطينية: استشهاد 17 مواطنا وإصابة آخرين فى قصف الاحتلال على غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزراة الصحة الفلسطينية، استشهاد 17 مواطنا، اليوم الخميس، وإصابة آخرين بجروح، فى قصف الاحتلال الإسرائيلى المتواصل على قطاع غزة.

وأوضحت الوزراة في بيان، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، استشهاد 10 مواطنين بينهم 9 من عائلة واحدة وإصابة آخرين بجروح في قصف الاحتلال بركس يؤوي نازحين قرب حاووز المياه في منطقة البركة في بلدة دير البلح وسط قطاع غزة، كما استشهد مواطنان جراء قصف الاحتلال خيمة في مخيم الصداقة جنوب دير البلح، مضيفا أن 5 مواطنين آخرين استشهدوا وأصيب آخرون إثر قصف الاحتلال منزلاً لعائلة "بخيت" في منظقة الصفطاوي شمال غرب غزة.

وأضاف البيان أن طائرات الاحتلال استهدفت منزلين في منطقة الزرقا شمال القطاع، أحدهما يعود لعائلة مقاط والآخر لعائلة القانوع، ما أسفر عن استشهاد جميع من كانوا بداخلهما، فيما شنت الاحتلال غارة على منزل في منطقة تل الزعتر بمخيم جباليا شمال غزة، ما أدى إلى وقوع أضرار جسيمة في المكان.

وأشار إلى أن آليات الاحتلال اقتحمت ساحة مستشفى العودة بتل الزعتر شمال غزة، وأطلقت الرصاص بشكل كثيف في المكان، كما أشعل الاحتلال النيران في خيام النازحين داخل ساحة المستشفى.

ونفذ جيش الاحتلال عمليات نسف لعدد من المباني السكنية شرق بلدة القرارة شمال شرقي خان يونس جنوبي قطاع غزة

وتمكنت طواقم الدفاع المدني، من إخماد حريق هائل اندلع في برج الراغب الواقع بمنطقة الكرامة شمال غرب غزة، وذلك بعد استهدافه المباشر من قبل قوات الاحتلال.