شكرا لقرائتكم خبر عن للمرة الثانية في أسبوع.. زلزال يضرب المحافظات المصرية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال جمهورية مصر العربية في ساعات الصباح الأولى اليوم الخميس.

وتوالت منشورات المصريين من كل المحافظات على وسائل التواصل الاجتماعي، لتعكس الرعب الذي انتشر نتيجة تكرار الزلزال للمرة الثانية في نحو أسبوع.

ولم ترد بيانات رسمية على الفور عن قوة الزلزال ومركزه.

زلزال الأسبوع الماضي

وضرب زلزال قوته 6.4 قبالة السواحل المصرية في البحر المتوسط في ساعات الصباح الأولى من يوم الأربعاء الأسبوع الماضي.

وفي منشور له على تطبيق فيس بوك، ذكر المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر أن مركز الزلزال في شرق جزيرة كريت بالبحر المتوسط، وأن قوته بلغت 6.4 على مقياس ريختر.

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ووقع الزلزال على بُعد 431 كيلومترًا من شواطئ مصر، على عمق 76 كيلومترًا.

