عضو لجنة صياغة الإعلان الدستورى فى سوريا: لا خلاف بين موسكو ودمشق

القاهرة - سامية سيد - أكدت عضو لجنة صياغة الإعلان الدستوري في سوريا بهية مارديني فى تصريحات إعلامية على وجود إيجابية في الطرح الروسي ورغبة صادقة في الانفتاح المهم على سوريا في كل المجالات.

وأوضحت مارديني خلال مقابلة على برنامج "نيوزميكر"، قائلة: "سوريا ما زالت تنزف وتحتاج مساعدة كل الدول وهناك الكثير مما يمكن أن تقدمه روسيا لسوريا".

وتطرقت للعلاقات السورية الروسية، مؤكدة: "وجهت لي دعوة كريمة من طرف وزارة الخارجية الروسية، وقد لبيتها، وجدنا إيجابية في الطرح الروسي ورغبة صادقة في الانفتاح على سوريا، ويجب أن يبقى الحوار بين روسيا وسوريا مستمرا ولا يوجد أي خلافات أساسية بين الطرفين، كما أن روسيا دولة عظمى وتهمنا في كل المجالات ولمسنا أنها تريد تأسيس علاقات حقيقية معنا".

وتحدثت عن الاقتصاد والعلاقات التجارية بين روسيا وسوريا، وعن لقائها مع نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف.وفيما يخص رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا، أضافت بهية مارديني: "التعليمات التنفيذية لإزالة العقوبات الأمريكية لم تصدر بعد وهناك بعض الغموض حولها، كما هناك رغبة دولية في دعم استقرار سوريا ووحدتها وليس من مصلحة أحد أن ينفجر الوضع فيها".

وأكدت أن "ما يهم السوريين أن تكون سوريا خالية من المقاتلين الأجانب.. ممكن أن نأخذ النموذج الأفغاني أو النموذج العراقي فيما يخص المقاتلين الأجانب، وأفضل أن يتم دراسة المقاتلين الأجانب كل حالة على حدة وحسب اندماجهم في المجتمع السوري".وقالت عضو لجنة صياغة الإعلان الدستوري في سوريا: "ليس هناك أحزاب في سوريا اليوم بل هناك خارطة طريق والإعلان الدستوري وبدأنا نؤسس لمرحلة جديدة، وكنا جريئين بالطرح في صيغة الإعلان الدستوري الجديد".

كما أشارت إلى أن "الرئيس السوري أحمد الشرع يتعامل بصبر مع ملف قسد وهناك حوار مفتوح معهم".وأكدت أن "إسرائيل دولة معتدية والتعامل دوليا اختلف معها، كما أن التطبيع مسألة ستقرره الدولة السورية بناء على مصلحة السوريين ومن المبكر الحديث عنه وإسرائيل تحتل جزءا من الأراضي السورية".

وأضافت: "هناك في سوريا من يقول بأنه يرحب بسيطرة تركية قطرية لكن الحكومة السورية تعمل على التوازنات".