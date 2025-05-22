شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: رفع العقوبات يمنح سوريا فرصة أفضل لمواجهة الصعوبات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رحب مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا جير بيدرسون بالخطوات الدولية من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، بشأن رفع العقوبات التي كانت مفروضة على سوريا، مشيرًا إلى أن رفع العقوبات يمنح السوريين فرصة أفضل لمواجهة صعوبات كبيرة.

وقال بيدرسون في إحاطته أمام اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن سوريا عبر الفيديو من دمشق اليوم: "يسود جو من التفاؤل الحذر وتطلع إلى التجديد، في ظل تحركات دولية بعيدة المدى بشأن سوريا".

وأكد أن هذه التطورات تحمل إمكانات هائلة لتحسين الظروف المعيشية في جميع أنحاء البلاد، ولدعم الانتقال السياسي السوري.

سوريا تواجه تحديات كبيرة

وأشار بيدرسون إلى أن سوريا تواجه تحديات هيكلية كبيرة، في ظل اقتصاد متضرر بفعل أكثر من عقد من الحرب والصراع، فضلًا عن مجموعة من العوامل الأخرى المزعزعة للاستقرار.



ولفت إلى أن إنعاش الاقتصاد سيتطلب من السلطات المؤقتة اتخاذ إجراءات مستدامة تشمل إصلاحًا شاملًا ومعايير حوكمة في النظام المالي، وسيحتاج ذلك إلى دعم دولي.

وفيما يخص المرحلة المقبلة، أكد بيدرسون أن "الخطوة التالية الأساسية" وفقًا للإعلان الدستوري، هي تشكيل اللجنة العليا المسؤولة عن اختيار أعضاء مجلس الشعب الجديد، وضرورة بذل جهود حقيقية لضمان الشمولية والشفافية والانفتاح.