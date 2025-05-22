شكرا لقرائتكم خبر عن تقارير: هجوم مسلح على قاعدة حميميم الروسية فى سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، نقلاً عن مسؤول سوري، الأربعاء، بأن مسلحين هاجموا القاعدة العسكرية الروسية في حميميم قرب اللاذقية على الساحل الغربي لسوريا.

وقال المسؤول وناشط محلي للوكالة، إن "مسلحين اثنين شنوا الهجوم، الثلاثاء، على قاعدة حميميم الجوية، ولقيا حتفهما خلال العملية".

وذكر المسؤول السوري، أن "المسلحين قتلا جنديين خلال هذا الهجوم"، فيما لم يحدد "ما إذا كان الجنديان في القاعدة من الجنود الروس، أو من المتعاقدين السوريين".

وأضاف المسؤول الحكومي، أن "المسلحين الاثنين من الأجانب"، و"تصرفا بشكل فردي في الهجوم على القاعدة، ولم يكونا مرتبطين رسمياً بأي فصيل".