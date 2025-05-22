شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات متعددة.. مصرع 3 في غارات اسرائيلية على جنوب لبنان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقى 3 أشخاص مصرعهم في غارات اسرائيلية على جنوب لبنان على الرغم من وقف إطلاق النار.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية في بيان، إن "غارة العدو الإسرائيلي بمسيرة استهدفت سيارة في بلدة عين بعال - قضاء صور، أدت إلى سقوط شهيد".

وأدى هجومان آخران بمسيّرتين إلى مقتل شخص في ياطر وآخر في عيترون، وهما بلدتان قريبتان من الحدود الإسرائيلية. غارة اسرائيلية ثانية وأسفرت غارة اسرائيلية ثانية على منطقة ياطر عن مقتل شخص وإصابة آخر بجروح، بحسب وزارة الصحة.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية إن الغارة استهدفت شخصًا "بينما كان يرفع الردم بجرافته من منزله التي تضرر جراء الحرب الأخيرة".

وصدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية بيان، أعلن أن "غارة العدو الإسرائيلي بمسيرة على بلدة عيترون - قضاء بنت جبيل، أدت إلى سقوط شهيد".

وأفاد مندوب الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية بأن "الغارة على عيترون استهدفت دراجة نارية، ومعلومات عن وقوع إصابات".