شكرا لقرائتكم خبر عن المكسيك وكندا.. استمرار الاحتجاجات على استهداف الاحتلال للدبلوماسيين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت المكسيك أنها ستطلب توضيحات من كيان الاحتلال الإسرائيلي عن سبب إطلاق جيشها أعيرة نارية خلال زيارة دبلوماسيين أجانب، بينهم مكسيكيان، إلى الضفة الغربية المحتلة الأربعاء.

وقالت وزارة الخارجية المكسيكية على منصة إكس، إنه ليس هناك ما يفيد بأن الدبلوماسيين دخلوا إلى منطقة غير مرخص لهم الدخول إليها، كما زعم جيش الاحتلال لتبرير إطلاق ما سمّاه "أعيرة تحذيرية". كندا تطالب بالتحقيق دعت وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند الاحتلال إلى إجراء تحقيق معمق ومحاسبة المسؤولين عن واقعة الأعيرة التحذيرية التي أطلقها جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال زيارة دبلوماسيين أجانب إلى الضفة الغربية المحتلة.

وكتبت أناند على منصة إكس: "لقد طلبت من المسؤولين في الوزارة استدعاء السفير الإسرائيلي للتعبير عن المخاوف الخطيرة لكندا".

وأشارت إلى أن 4 كنديين كانوا في عداد الدبلوماسيين الأجانب الذين أُطلقت باتجاههم الأعيرة النارية التحذيرية.