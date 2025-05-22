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وزيرا خارجبة الإمارات وأذربيجان يبحثان هاتفيا تعزيز التعاون الثنائى

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وزيرا خارجبة الإمارات وأذربيجان يبحثان هاتفيا تعزيز التعاون الثنائى

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القاهرة - سامية سيد - بحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، هاتفيا مع نظيره الأذربيجاني جيهون بيراموف سبل تعزيز التعاون الثنائي في المجالات كافة.

واستعرض الجانبان - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية "وام" - العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها؛ بما يخدم مصالحهما المتبادلة، وآخر التطورات الإقليمية والدولية.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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