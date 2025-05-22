شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا خارجبة الإمارات وأذربيجان يبحثان هاتفيا تعزيز التعاون الثنائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، هاتفيا مع نظيره الأذربيجاني جيهون بيراموف سبل تعزيز التعاون الثنائي في المجالات كافة.

واستعرض الجانبان - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية "وام" - العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها؛ بما يخدم مصالحهما المتبادلة، وآخر التطورات الإقليمية والدولية.