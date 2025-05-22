شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان العربي: إطلاق الاحتلال النار على الدبلوماسيين يمثل تحديًا للعالم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدان البرلمان العربي بأشد العبارات، إطلاق كيان الاحتلال الإسرائيلي النار تجاه وفد دبلوماسي خلال زيارته لمخيم جنين في الضفة الغربية، ووصفه بالمشين، ويمثل انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي واتفاقيات "فيينا" المنظمة للعلاقات الدبلوماسية.

وأوضح رئيس البرلمان العربي، في بيان له الأربعاء، أن هذا الاعتداء يمثل تصعيدًا خطيرًا واستفزازًا غير مبرر، ويعكس السياسة العدوانية غير المسؤولة التي ينتهجها كيان الاحتلال تجاه الشعب الفلسطيني، بل وتمتد لتشمل البعثات والوفود الرسمية والدبلوماسية، في تحد للعالم أجمع وسابقة خطيرة تتطلب تحركًا دوليًا عاجلًا.

توفير الحماية الدولية

وشدد اليماحي على ضرورة توفير الحماية الدولية للوفود الدبلوماسية والإنسانية العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، داعيا المجتمع الدولي، خاصة مجلس الأمن والأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياته لوقف هذه الاعتداءات، ومحاسبة كيان الاحتلال على انتهاكاته المتكررة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.



وجدد رئيس البرلمان العربي التأكيد على موقف البرلمان الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.

ودعا جميع الأطراف الدولية إلى الضغط على كيان الاحتلال لوقف حرب الإبادة وإدخال المساعدات الإنسانية والطبية العاجلة، وإنهاء احتلاله للأراضي الفلسطينية المحتلة.