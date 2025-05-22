شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تستنكر تعرض وفد دبلوماسى لإطلاق نار إسرائيلى بجنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت المملكة العربية السعودية عن إدانتها واستنكارها، بأشد العبارات، لتعرض وفد دبلوماسي يضم سفراء وممثلي دول عربية وأجنبية، لعملية إطلاق نار من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء زيارتهم لمخيم جنين بالضفة الغربية.

وطالبت المملكة - بحسب بيان أذاعته وكالة الأنباء الرسمية (واس) الأربعاء - المجتمع الدولي، خاصةً الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، بالوقف الفوري للانتهاكات الإسرائيلية بحق المدنيين والبعثات الدبلوماسية ومنظمات الإغاثة العاملة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وجددت مطالبتها بتفعيل آليات المحاسبة الدولية بحق جرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة، والمخالفات المتكررة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.