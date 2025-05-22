شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يثمن حرص البحرين على توطيد العلاقات وتعميق التنسيق في القضايا الإقليمية والعربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدى، تثمين الأردن لحرص العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، على توطيد العلاقات المتميزة بين البلدين، وتعميق التنسيق إزاء القضايا الإقليمية، وخدمة القضايا والمصالح العربية.

كما ثمّن الصفدي الجهود المتميزة التي بذلتها مملكة البحرين خلال رئاستها الدورة السابقة للقمة العربية.

جاء ذلك خلال استقبال الملك حمد بن عيسى آل خليفة، الأربعاء، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني الذي نقل تحيّات الملك عبد الله الثاني إلى الملك حمد، وتمنياته لمملكة البحرين وشعبها بالمزيد من التقدم والازدهار، وحرصه على تعزيز العلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع المملكتين، وتطويرها تعاونًا أوسع وأعمق في مختلف المجالات.

وبعث الملك حمد، تحيّاته إلى الملك عبد الله الثانى، مؤكدا اعتزازه بالعلاقات الأخوية الراسخة والأواصر التاريخية الوثيقة بين الأردن والبحرين، التي تزداد تطورًا وتميزًا بفضل الحرص المتبادل على توثيقها وتدعيمها بما يحقق المصالح المشتركة.

كما أعرب الملك حمد عن تقديره واعتزازه بجهود الملك عبدالله الثاني في ترسيخ أواصر العلاقات البحرينية - الأردنية، وتعزيز العمل العربي المشترك، ودعم جهود السلام والأمن والاستقرار في المنطقة.

وجرى خلال اللقاء - طبقا لبيان وزارة الخارجية الأردنية - بحث الأوضاع في المنطقة، والتطورات الدولية ذات الاهتمام المشترك.

وكان الصفدي قد وصل البحرين اليوم في زيارة يجري خلالها محادثات مع وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني حول العلاقات الثنائية والأوضاع في المنطقة.