شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة أممية: وفاة 50 طفلًا في غزة بسبب الجوع وكثيرون ينتظرون الموت والان نبدء بالتفاصيل

استهداف دبلوماسيين في الضفة

عيارات نارية تحذيرية

الدمام - شريف احمد - أدانت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل استمرار عرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، داعيةً المجتمع الدولي للضغط على الاحتلال الإسرائيلي للسماح بالوصول الفوري والمستدام للإمدادات الغذائية والطبية الأساسية.وأكدت اللجنة أنه وفق بيانات منظمتي (اليونيسيف والصحة العالمية) فقد توفي أكثر من 50 طفلاً بسبب الجوع، وكثيرون غيرهم على وشك الموت بعد أكثر من 11 أسبوعًا من منع وصول المساعدات.وشددت على ضرورة تطبيق قرارات محكمة العدل الدولية، ووقف فوري لقتل وإصابة وتشويه الأطفال في غزة، والسماح بالوصول العاجل والآمن للمساعدات.نددت الأمم المتحدة يوم الأربعاء بإطلاق النار خلال زيارة دبلوماسيين أجانب وعرب إلى جنين في الضفة الغربية المحتلة، مطالبة سلطات الاحتلال بإجراء "تحقيق دقيق".وقال المتحدث باسم الأمين العام للمنظمة الأممية ستيفان دوجاريك، إن انطونيو جوتيريش "قلق حيال معلومات تتحدث عن جيش الاحتلال إطلاق نار تحذيري في اتجاه دبلوماسيين، بينهم طاقم من الأمم المتحدة".

وأضاف جوتيريش: "هؤلاء الدبلوماسيون، بمن فيهم طاقم من الأمم المتحدة، تعرضوا لإطلاق نار، سواء كانت عيارات نارية تحذيرية أو سوى ذلك، وهو أمر غير مقبول".

وتابع: "من الواضح أن دبلوماسيين يؤدون عملهم ينبغي ألا يتعرضوا البتة لإطلاق نار أو لهجوم مهما كان أي استخدام للقوة ضدهم هو أمر غير مقبول".واختتم حديثه بقوله: "ندعو سلطات الاحتلال إلى إجراء تحقيق دقيق وتقاسم نتائجه معنا واتخاذ كل الإجراءات للحيلولة دون تكرار هذا الحادث".