شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تحذر من تجدد الصراع وزيادة الانقسام في سوريا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ---حذر موفد الأمم المتحدة إلى سوريا جير بيدرسن يوم الأربعاء من خطر تجدد الصراع وزيادة الانقسام في البلاد.

وقال عبر الفيديو من دمشق أمام اجتماع لمجلس الأمن الدولي: بعد أكثر من 5 أشهر على سقوط نظام بشار الأسد، فإن التحديات التي تواجه سوريا هائلة، والمخاطر الحقيقية المتمثلة في تجدد الصراع وزيادة الانقسام لم يٌتغلب عليها بعد".

وأضاف: ما زلت قلقًا إزاء خطر اندلاع المزيد من العنف، وحقيقة أن مثل هذه التطورات قد تؤدي إلى تقويض الثقة. على شفا حرب أهلية وحذر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يوم الثلاثاء من أن سوريا قد تكون على شفا حرب أهلية "ذات أبعاد مدمرة" خلال أسابيع.

ورغم هذه المخاطر، رحب بيدرسن بإعلان رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا، وقرار الاتحاد الأوروبي رفع عقوباته الاقتصادية، وعدّهما دعمًا لأمل السوريين في النجاح خلال الفترة الانتقالية في البلاد. إدانة ضربات الاحتلال إلى ذلك دان بيدرسن من جديد الضربات الإسرائيلية "غير المقبولة" على الأراضي السورية