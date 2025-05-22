شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 3 فلسطينيين إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي خان يونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد 3 فلسطينيين، وأصيب آخرون، إثر قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي، مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.



وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم /الأربعاء/ أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت مجموعة من الفلسطينيين في منطقة حي الأمل غرب المدينة، ما أدى إلى استشهاد 3 منهم، وإصابة آخرين.



كما هدد جيش الاحتلال، الفلسطينيين، في عدة مناطق بشمال قطاع غزة، هي "أحياء غبن، الشيماء، فدعوس، المنشية، الشيخ زايد، السلاطين، الكرامة، مشروع بيت لاهيا، الزهور، تل الزعتر، النور، عبد الرحمن، النهضة ومخيم جباليا"، مطالبا إياهم بإخلائها.



وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي المنطقة الشرقية من مدينة نابلس.