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الخليج اليوم .. استخراج شرائح الاتصال لحجاج الخارج عبر تطبيقات مقدمي الخدمات

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الخليج اليوم .. استخراج شرائح الاتصال لحجاج الخارج عبر تطبيقات مقدمي الخدمات

الرياض - كتب موسى القحطاني -  

بات بإمكان حجاج الخارج القادمين إلى من أجل أداء فريضة الحج استخراج شرائح الاتصال من تطبيقات مقدمي الخدمات، وذلك لتحسين التجربة الرقمية للحاج وإبقائه على اتصال مستمر بتكلفة ميسرة، وفقاً لما أعلنته هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، بالتعاون مع وزارة الداخلية.

 

وبذلك يتمكن حجاج الخارج من إتاحة الخدمة للحاج المسجل في حج هذا العام، لكي يبدأ عملية استخراج الشريحة الرقمية من مقدم الخدمة المحلي، وبعدئذ يجري توثيق وتفعيل بطاقة الاتصال رقمياً عبر التحقق من سماته الحيوية بواسطة تطبيق "أبشر"، ليكون الحاج متصلًا من أول لحظة له في أرض المملكة، دون الحاجة لزيارة فروع مقدمي الخدمة أو حتى الانتظار للوصول إلى مسكنه.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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