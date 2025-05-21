الخليج اليوم .. نائب السفير السوري: اجتماع الشرع وترامب وولي العهد السعودي أسس لإعادة الإعمار

الرياض - كتب موسى القحطاني -

وصف نائب السفير السوري في الأمم المتحدة، رياض خضور، أمام مجلس الأمن اجتماع الرئيس السوري أحمد الشرع بالرئيس الأميركي دونالد ترامب، في الرياض مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بأنه أسس لإعادة الإعمار في البلاد.

وأكد رياض خضور، أن قرار الرئيس دونالد ترامب برفع العقوبات الذي تحقق في الرياض يعد قراراً شجاعاً وإيجابياً، إذ يعد رفع العقوبات تحولا نوعيا ويسرع عملية التعافي والإعمار.

من جهته، أكد المسؤول السوري رفض بلاده خطابات الكراهية ودعوات التقسيم، موضحاً أن "سوريا الجديدة دولة سلام وشراكة لا ساحة للنزاعات، مطالباً بالضغط على إسرائيل للانسحاب من الأراضي السورية، وقال: إن إسرائيل تنتهك سيادة سوريا والقانون الدولي".