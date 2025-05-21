الخليج اليوم .. مجلس الوزراء القطري يشيد بنتائج مباحثات أمير البلاد مع الرئيس ترامب

الرياض - كتب موسى القحطاني -

عقد رئيس مجلس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري، إذ أشاد المجلس بنتائج مباحثات أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وذلك في أثناء الزيارة التي قام بها إلى دولة قطر.

من جهته، وصف المجلس الزيارة بالتاريخية، مؤكداً أن "المباحثات الموسعة التي جرت في إطارها، فضلاً عن النتائج المثمرة، والإعلان المشترك للتعاون القطري - الأميركي يمثل "علامة بارزة في مسار العلاقات الاستراتيجية الوطيدة بين البلدين، وشراكتهما الاستثمارية المتميزة، ويشكل قوة دفع جديدة للتعاون البناء القائم بينهما في العديد من المجالات، بما يحقق المصلحة المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين، ويعزز الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة والعالم".

إلى ذلك، رحب مجلس الوزراء بنتائج أعمال الدورة العادية الرابعة والثلاثين لمجلس الجامعة العربية على مستوى القمة، التي عقدت في السابع عشر من شهر مايو بالعاصمة العراقية بغداد، بمشاركة أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

في حين، أعرب المجلس عن تطلعه لأن تعزز مخرجات القمة التضامن والعمل العربي المشترك خاصة في ظل التحديات التي تواجه الأمة العربية، وفي مقدمتها ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من قتل وتجويع وحصار ومخططات لتهجير سكان قطاع غزة، وما يستوجبه ذلك من وقف فوري للحرب في غزة وضمان إدخال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى القطاع.

مكافحة غسل الأموال

وقد نظـر مجلس الوزراء في الموضـوعـات المدرجـة على جـدول أعمـاله، إذ وافق المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالقانون رقم (20) لسنة 2019 وعلى إحالة مشروع القانون إلى مجلس الشورى، ويأتي إعداد مشروع القانون بهدف تعزيز فعالية اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتحقيـق أهـدافهـا والقيام بمهامها.

ووافق المجلس كذلك على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (41) لسنة 2019.

تحديد رسوم رخص العمل

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار وزير العمل بتحديد رسوم رخص العمل واستقدام العمال والتصديق على الأختام والشهادات والمستندات الأخرى، ويأتي إعداد مشروع القرار بهدف تخفيف الأعباء المالية على شركات ومؤسسات القطاع الخاص، بتخفيض الرسوم والإعفاء من بعضها.

الميزة الضريبية

وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع الميزة الضريبية المرتبطة بالأرباح الرأسمالية الناشئة عن إعادة الهيكلة ضمن المجموعة الواحدة، ويأتي مشروع القرار الذي أعدته الهيئة العامة للضرائب بهدف مواكبة أفضل الممارسات الدولية في مجال الضرائب، والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية .