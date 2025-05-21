شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الإسرائيلي: مروحية هجومية تسقط صاروخا بالخطأ داخل إسرائيل أثناء قصف غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم /الأربعاء/ أن مروحية هجومية تابعة له أطلقت صاروخًا سقط داخل إسرائيل أثناء عمليات قصف قطاع غزة أمس.



ونقلت صحيفة تايمز أوف إسرائيل عن بيان الجيش القول إن الصاروخ سقط داخل إسرائيل بسبب عطل فني، حيث سقط بجوار السياج الحدودي.

وذكر البيان أنه لم تقع إصابات وجاري التحقيق في الحادث.



ولفتت الصحيفة إلى أنه في أبريل الماضي، أسقطت طائرة مقاتلة تابعة للجيش الإسرائيلي ذخيرة في منطقة مفتوحة قرب مستوطنة نير يتسحاق على حدود غزة حيث قال الجيش إن الحادث وقع خلال محاولة قصف جوي في القطاع، وكان نتيجة عطل فني أيضا.