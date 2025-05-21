شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطين تدين إطلاق الاحتلال الإسرائيلي النار على وفد دبلوماسي بمخيم جنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدان نائب رئيس دولة فلسطين، نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، حسين الشيخ، بشدة إقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي على إطلاق النار على المبعوثين الدبلوماسيين العرب والأجانب، الذين كانوا في زيارة تفقدية لمحافظة جنين.



وطالب الشيخ - في بيان صادر اليوم /الأربعاء/، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - المجتمع الدولي بلجم هذا الانفلات الوحشي لقوات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية.



يذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قد أطلقت، ظهر اليوم، الرصاص الحي اتجاه وفد دبلوماسي أثناء تواجده عند مدخل مخيم جنين، للاطلاع على أوضاع المخيم، والحصار المفروض عليه.