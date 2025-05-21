شكرا لقرائتكم خبر عن مع تزايد الإصابات.. إطلاق استجابة طارئة للكوليرا في سوريا والان نبدء بالتفاصيل

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الاستجابة لتفشي الأمراض

الدمام - شريف احمد - أطلقت منظمة الصحة العالمية استجابة طارئة للكوليرا في سوريا مع تزايد عدد الإصابات في عدة مناطق منذ أواخر عام 2024، وزيادة خطر تفشي المرض مع ارتفاع درجات الحرارة في البلاد.وتمتد الاستجابة في قطاعات المياه والصرف الصحي والنظافة ستة أشهر لحماية 850 ألف شخص، الأكثر عرضة لخطر الإصابة في محافظات حلب، واللاذقية، والحسكة، ودمشق.وسجلت سوريا بين شهر أغسطس وديسمبر 2024 ما مجموعه 1444 حالة مشتبهة و7 وفيات مرتبطة بالمرض، وكانت أعلى معدلات الإصابة في اللاذقية والحسكة وحلب، ومواقع النازحين مثل مخيم الهول، حيث يرتبط هذا التفشي بالجفاف المستمر، والحركة السكانية، والانقطاع المتكرر لخدمات المياه والصرف الصحي والنظافة.وتنفذ هذه التدخلات بالشراكة مع وزارة الصحة والهيئات المسؤولة عن المياه والسلطات المحلية؛ لدعم الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز التأهب والاستجابة لتفشي الأمراض.وجاءت هذه الاستجابة بفضل الدعم السخي الذي قدمه صندوق سوريا الإنساني، وهي آلية تضم مانحين متعددين ويديرها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، كما تمكن هذه الآلية من إجراء التمويل السريع والمرن للشركاء الصحيين والإنسانيين في الخطوط الأمامية بناءً على الاحتياجات المحلية.