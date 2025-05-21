شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر من 53.6 ألف شهيد في عدوان الاحتلال على غزة والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ مطلع أكتوبر 2023 إلى (53,655) شهيدًا و(121,950) جريحًا معظمهم من الأطفال والنساء.وأشارت مصادر طبية فلسطينية، بارتفاع عدد شهداء مجزرة سوق حي الدرج بمدينة غزة اليوم إلى (9) شهداء وعشرات الإصابات بينهم حالات خطيرة.كما أكدت وصول 82 شهيدًا و262 مصابًا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية.