شكرا لقرائتكم خبر عن تطورات العدوان.. استشهاد 7 فلسطينيين في قصف سوق بمدينة غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد سبعة فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، وصفت جراح بعضهم بالخطيرة، في قصف الاحتلال الإسرائيلي اليوم، سوقًا في حي الدرج بمدينة غزة.

ليرتفع بذلك عدد الشهداء في القصف الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ فجر اليوم إلى 51 شهيدًا وعشرات المصابين بيهم أطفال ونساء. الاحتلال الإسرائيلي في السياق ذاته، استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي خزانات المياه في محيط مستشفى العودة شمال قطاع غزة، وسط إطلاق نار كثيف، كما نفّذ الاحتلال غارة جوية على بركس إغاثي وسط القطاع.

واستشهد 19 فلسطينيًا وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة في قصف الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء، أربعة منازل في شمال وجنوب قطاع غزة، ترافق ذلك مع تنفيذ الاحتلال 20 غارة جوية على منازل الفلسطينيين بمدينة خان يونس.