شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة إلى 53 ألفا و655 شهيدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلى على قطاع غزة إلى 53 ألفا و655 شهيدا، و121 ألفا و950 مصابا، منذ الـ 7 من شهر أكتوبر 2023.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - عن مصادر طبية قولها، اليوم الأربعاء، إن من بين الحصيلة 3509 شهداء، و9909 مصابين، منذ 18 مارس الماضي، أي منذ استئناف الاحتلال عدوانه على القطاع عقب اتفاق وقف إطلاق النار.

ووصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، 82 شهيدا، و262 مصابا، نتيجة المجازر والاستهدافات الإسرائيلية المتواصلة، ولا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض والركام، وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.