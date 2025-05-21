شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسا فلسطين ولبنان يبحثان آخر مستجدات الأوضاع وحرب الإبادة فى قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

بحث الرئيس الفلسطينى محمود عباس، اليوم الأربعاء، فى قصر بعبدا، مقر الرئاسة اللبنانية، مع نظيره اللبنانى جوزاف عون، آخر مستجدات الأوضاع فى الأراضى الفلسطينية، وما يتعرض له الشعب الفلسطينى من حرب إبادة جماعية وحصار وتجويع خاصة فى قطاع غزة.

كما بحثا عددا من الملفات المتعلقة بالشأن الفلسطيني وأوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، وسبل توفير الحياة الكريمة لهم تحت سيادة القانون اللبناني لحين عودتهم إلى أرضهم ووطنهم، عند تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وثمن الرئيس عباس مواقف لبنان، رئيسا وحكومة وشعبا، الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وقضيته العادلة في المحافل الدولية كافة، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني في لبنان هو ضيف مؤقت إلى حين عودته لوطنه فلسطين، وأن مخيمات اللاجئين الفلسطينيين هي تحت سيادة الدولة والجيش اللبناني، مشددا على وقوف بلاده إلى جانب لبنان في تنفيذ التزاماته الدولية والحفاظ على أمنه واستقراره وسيادته.

وجدد الرئيس عباس التأكيد على أن الأولوية الآن لوقف الحرب وضمان تدفق المساعدات الإنسانية، والانسحاب الكامل للاحتلال من قطاع غزة، ووقف الإجراءات الإسرائيلية الأحادية التي تنتهك القانون الدولي، وإطلاق عملية سياسية تبدأ وتنتهي في مدة زمنية محددة لتنفيذ حل الدولتين، وتجسيد الدولة الفلسطينية، والاعتراف الدولي بها وفق قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية.

وشدد الرئيس الفلسطيني على ضرورة تمكين بلاده من تولي مسؤولياتها المدنية والأمنية في قطاع غزة، وأن يكون السلاح فقط بيد الدولة، مشيرا إلى أن القطاع جزء لا يتجزأ من أرض دولة فلسطين، والتي هي صاحبة الولاية السياسية والقانونية عليه كباقي الأرض الفلسطينية.