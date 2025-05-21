شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية إيطاليا: طالبت إسرائيل بوقف استهداف المدنيين وفتح كافة المعابر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الخارجية الإيطالى أنطونيو تايانى، اليوم الأربعاء، إنه طالب إسرائيل مجددًا بوقف العمليات العسكرية التى تشمل المدنيين فى قطاع غزة.

وأضاف تاياني، في تدوينة على حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، أنه دعا إسرائيل أيضًا إلى فتح كافة المعابر على الفور للسماح بدخول المساعدات الإنسانية، مؤكدًا رغبة روما في وقف إطلاق النار وإطلاق سراح جميع الرهائن ووضع نهاية للحرب، حسبما أوردت وكالة أنباء (أنسا) الإيطالية.

وأشار إلى أن الحكومة الإيطالية تواصل متابعة المدنيين المتضررين من الحرب، لافتًا إلى نقل مجموعة جديدة مكونة من 52 مواطناً فلسطينياً من غزة إلى الأردن، مؤكدًا أنهم سيصلون قريبا إلى إيطاليا على متن رحلات مجدولة للحصول على الرعاية الطبية اللازمة.