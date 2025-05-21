شكرا لقرائتكم خبر عن الشئون الدينية بالحرمين تدشن "روبوت منارة" لإجابة السائلين فى المسجد الحرام والان مع تفاصيل الخبر

دشنت رئاسة الشئون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوى، اليوم الأربعاء، "روبوت منارة الحرمين"، لإجابة السائلين في المسجد الحرام بنسخته الثانية، لمواكبة التحولات الرقمية الذكية، وتعزيز التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعى، لإثراء تجربة حجاج بيت الله الحرام إيمانيًا.

وأوضح رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس أن الرئاسة أولت اهتمامًا كبيرًا في موسم الحج 1446هـ، من خلال تعزيز المسار الإثرائي الذكي، لتقديم خدمات رقمية معيارية لحجاج بيت الله، مؤكدًا أنَّ "روبوت منارة" النسخة الثانية يُعدُّ أيقونة الذكاء الاصطناعي الإثرائي في المسجد الحرام، ومنارة إثرائية إبداعية، ونموذجًا متقدمًا ومتطورًا للذكاء الاصطناعي، وفقا لما نقلته وكالة أنباء السعودية (واس).

وجرى تصميم الروبوت خصيصًا للرئاسة ليكون مرجعًا ذكيًا يعتمد على الذكاء الاصطناعي للإجابة على الأسئلة والاستفسارات الشرعية من خلال قاعدة بيانات محوكمة متكاملة، مع خدمة التواصل المباشر مع أصحاب الفضيلة المفتين عبر مكالمة فيديو، إذا لم يكن السؤال مخزنًا مسبقًا.

ويتميز الروبوت الذي جرى تحديثه بتصميم مستوحى من الزخارف الإسلامية التي تعكس روح وجمال العمارة الإسلامية الثرية في الحرمين الشريفين، ما يجعله إضافة فريدة تدمج بين الأصالة والمعاصرة والتكنولوجيا المتقدمة واللمسات الجمالية الثرية الراقية والرصينة؛ بهدف تحسين تجربة الحجاج والمعتمرين، ما يتيح لهم الوصول إلى المعلومات بسهولة وسلاسة، كما يقدم الروبوت رؤية تكنولوجية ثرية بتصميم أنيق، وتقنيات متقدمة لخدمة بلا حدود.