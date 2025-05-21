شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يعلن استعادة 3 قطع أثرية نادرة من نيويورك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت سفارة جمهورية العراق فى واشنطن، اليوم الاربعاء، عن استعادة ثلاث قطع أثرية نادرة من نيويورك، فى خطوة جديدة بمسار حماية الإرث الحضارى كونها تعود للحضارتين السومرية والبابليّة"، مبينة أن هذا إلانجاز الجديد يعكس الجهود الدبلوماسية الحثيثة لحماية الإرث الثقافى العراقى".

وأضافت السفارة - في بيان اليوم-، وفقا للوكالة الوطنية العراقية"نينا"، أن عملية الاستعادة تمت بالتعاون مع وحدة مكافحة تهريب الآثار في مكتب المدعي العام لولاية نيويورك ، مؤكدة أن هذه الخطوة تعبرعن التزام العراق الراسخ باستعادة آثاره المنهوبة وإعادتها إلى موطنها الأصلي، مشيرة إلى أن مراسم التسليم الرسمية جرت في نيويورك، حيث وقّع محضر التسلم كل من سفير جمهورية العراق لدى الولايات المتحدة، نزار الخيرالله، ورئيس وحدة مكافحة تهريب الآثار في مكتب المدعي العام لولاية نيويورك، ماثيو بوغدانوس، مبينة أن هذه الخطوة هي ثمرة تنسيق دقيق بين الجانبين، عكست مدى فاعلية التعاون الدولي في مكافحة الاتجار غير المشروع بالآثار".

وأكدت السفارة، أن هذه العملية ليست سوى محطة ضمن مسار متواصل من العمل المشترك مع السلطات الأميركية، والمؤسسات الأكاديمية والثقافية ومنها متحف المتروبوليتان للفنون، من أجل استرداد المزيد من الكنوز العراقية التي هُرّبت خلال العقود الماضية، لافتة إلى أن استعادة هذه القطع ستسهم في صون ذاكرة العراق التاريخية، وتعكس اعتزاز العراقيين والعالم بهذا الإرث الإنساني الفريد.