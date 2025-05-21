شكرا لقرائتكم خبر عن من الأكثر خطورة.. زلزال بقوة 4.4 ريختر يضرب طاجيكستان والان نبدء بالتفاصيل

زلازل المناطق الضحلة

الدمام - شريف احمد - أعلن المركز القومي الطاجيكي لرصد الزلازل، أن طاجيكستان تعرضت اليوم الأربعاء، لزلزال بلغت شدته 4.4 درجات بمقياس ريختر.وذكر المركز أنه تم رصد هذا الزلزال عند خط عرض 94ر37 درجة شمالًا، وخط طول 44ر72 درجة شرقًا، وعلى عمق 10 كيلومترات، مشيرًا إلى أن هذا العمق يعني أن زلزال اليوم يعتبر من زلازل المناطق الضحلة التي تُوصف بأنها أكثر خطورة من الزلازل العميقة، لأنها تطلق طاقة أكبر بالقرب من سطح الأرض، مما يتسبب في حدوث هزات أرضية قوية تؤدي إلى زيادة الأضرار بالمباني وحدوث خسائر بشرية أكثر، وذلك بالمقارنة بالزلازل العميقة التي تفقد طاقتها أثناء انتقالها إلى سطح الأرض.وأوضح المركز أن طاجيكستان تعرضت خلال الفترة ما بين 6 - 20 مايو الجاري لثلاثة زلازل تتراوح شدتها بين 9ر3 درجات و9ر4 درجات بمقياس ريختر، وعلى عمق 10 كيلومترات.