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الجيش الإسرائيلى يعلن مقتل قيادى بحزب الله فى غارة جنوب لبنان

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الجيش الإسرائيلى يعلن مقتل قيادى بحزب الله فى غارة جنوب لبنان

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القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش الإسرائيلى، اليوم الأربعاء، مقتل القيادى فى حزب الله حسين نزيه فى غارة بمسيرة إسرائيلية استهدفت بلدة عين بعال جنوبى لبنان التى تقع بالقرب من مدينة صور الساحلية .

وذكر الجيش الإسرائيلي أن الغارة استهدفت نزيه الذى تعتبره إسرائيل مصدرًا مهمًا للمعرفة في مجال إنتاج الأسلحة، كما كان يعمل في قسم أبحاث وتطوير الأسلحة في حزب الله، حسبما أوردت صحيفة (تايمز أوف إسرائيل).

وأضاف الجيش أن نزيه كان "مهندسًا ذا خبرة" في قسم أبحاث وتطوير الأسلحة وكان مسؤولاً عن "إنشاء البنية التحتية لإنتاج الصواريخ الدقيقة ".

وأشار الجيش إلى أن السبب وراء استهداف نزيه هو تعطيل محاولات حزب الله لإعادة التسلح.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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