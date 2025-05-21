شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة اللبنانية: استشهاد مواطنين بغارات إسرائيلية بعين بعال وببلدية ياطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزراة الصحة اللبنانية، استشهاد مواطنين اثنين ، بغارات إسرائيلية بعين بعال قرب صور، و ببلدية ياطر.

وأفاد رئيس بلدية ياطر خليل كوراني ، في تصريح اليوم الأربعاء، وفقا للوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية ، بان مسيرة شنت غارةً على البلدية أدت إلى استشهاد مواطنا بينما كان يقوم برفع الردم بجرافته "البوكلين" من منزله التي تضرر جراء الحرب الأخيرة.

وفي سياق متصل استهدفت مسيّرة إسرائيلية سيارة على طريق الحوش - عين بعال قرب صور، أدت لسقوط شهيد من بلدة الرمادية في قضاء صور.