شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الفلسطينى يصل إلى بيروت فى زيارة رسمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل الرئيس الفلسطينى محمود عباس "أبومازن"، إلى بيروت اليوم الأربعاء، فى زيارة رسمية للبنان تستمر ثلاثة أيام.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، بوصول الرئيس الفلسطيني إلى بيروت في زيارة رسمية تستمر ثلاثة أيام يلتقي خلالها المسؤولين اللبنانيين ويبحث معهم شؤوناً مشتركة.

وفى وقت سابق، ناشد الرئيس الفلسطينى محمود عباس، قادة دول العالم لاتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة، لكسر الحصار على الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية والطبية برا وبحرا وجوا، والعمل على الوقف الفورى والدائم لهذا العدوان وإطلاق سراح جميع المحتجزين والأسرى، والانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة، وتولي دولة فلسطين مسؤوليتها كاملة، شددا على أنه لم يعد من الممكن الصمت عن جرائم الإبادة الجماعية، والتدمير، والتجويع من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.

وأطلق رئيس دولة فلسطين، في بيان اليوم الأربعاء، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية"وفا"، نداء عاجلا لقادة دول العالم، حول الوضع الكارثي والمأساوي في قطاع غزة، موضحا أنه من موقعه رئيسا لدولة فلسطين؛ حيث يشكل قطاع غزة جزءاً أصيلاً من أرضها، داعيا أن يتحلى الجميع بالشجاعة المطلوبة لانجاز هذه المهمة التي لا تعلو عليها مهمة أخرى في هذه اللحظة التاريخية، وكلنا أمل في النجاح في هذا المسعى النبيل.