شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الفلسطينى يناشد قادة العالم كسر الحصار على الشعب فى قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

ناشد الرئيس الفلسطينى محمود عباس، قادة دول العالم لاتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة، لكسر الحصار على الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية والطبية برا وبحرا وجوا، والعمل على الوقف الفورى والدائم لهذا العدوان وإطلاق سراح جميع المحتجزين والأسرى، والانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة، وتولي دولة فلسطين مسؤوليتها كاملة، شددا على أنه لم يعد من الممكن الصمت عن جرائم الإبادة الجماعية، والتدمير، والتجويع من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.

وأطلق رئيس دولة فلسطين، في بيان اليوم الأربعاء، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية"وفا"، نداء عاجلا لقادة دول العالم، حول الوضع الكارثي والمأساوي في قطاع غزة، موضحا أنه من موقعه رئيسا لدولة فلسطين؛ حيث يشكل قطاع غزة جزءاً أصيلاً من أرضها، داعيا أن يتحلى الجميع بالشجاعة المطلوبة لانجاز هذه المهمة التي لا تعلو عليها مهمة أخرى في هذه اللحظة التاريخية، وكلنا أمل في النجاح في هذا المسعى النبيل.

وأوضح أن هذه لحظة أساسية للانتقال إلى إعادة الإعمار، ووقف الاستيطان والاعتداءات على الشعب الفلسطيني و مقدساته في الضفة الغربية والقدس الشرقية، والذهاب لتنفيذ حل الدولتين وفق الشرعية الدولية، عبر إنهاء الاحتلال وتجسيد استقلال دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية.

وأعرب عن تطلعه إلى المؤتمر الدولي للسلام في نيويورك الشهر المقبل، لتنفيذ حل الدولتين وفق الشرعية الدولية، وحشد الجهود للمزيد من الاعترافات الدولية والعضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة.

وجدد الرئيس الفلسطيني الترحيب في هذا الإطار، بالبيان المشترك الذي صدر عن قادة بريطانيا وفرنسا وكندا، وكذلك الترحيب بمواقف دول الاتحاد الأوروبى، وبالبيان المشترك للدول المانحة، وبيان اللجنة الوزارية العربية الإسلامية بهذا الخصوص، ورفضهم جميعا لسياسة الحصار والتجويع والتهجير والاستيلاء على الأرض، ومطالبتهم بوقف فوري لإطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية فورا ودون عراقيل عبر الأمم المتحدة ووكالة الأونروا، وضمان وصولها إلى كل المناطق في غزة، ورفضهم استخدام المساعدات سلاحا وأداة سياسية من قبل إسرائيل لانجاز أهدافها غير الشرعية، والتوجه نحو الاعتراف بدولة فلسطين، موجها الشكر لجميع الدول والشعوب التي تدعو إلى وقف حرب الإبادة وإدخال المساعدات إلى الشعب الفلسطيني.

وقال إن هذا النداء يمثل دعوة من دولة فلسطين صاحبة السيادة على قطاع غزة، لادخال المساعدات عبر حدودها البرية والبحرية ومجالها الجوي، وجاهزيتنا التامة للتعاون مع أي طرف جاهز لاتخاذ خطوات عملية، لانهاء معاناة الشعب الفلسطيني وكسر الحصار ووقف العدوان؛ دعما للخطة العربية الإسلامية لإعادة إعمار غزة دون تهجير الشعب الفلسطيني.

وأضاف أن هذه لحظة تتطلب مواقف شجاعة وغير مسبوقة، وتكاتف الجهود العربية والإسلامية والدولية؛ لإعلاء الحق الفلسطيني وضمان احترام القانون الدولي، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وانهاء العدوان والاستعمار، وتحقيق الاستقلال وإرساء السلام، مؤكدا على أنه آن الأوان، أيها العالم لإنهاء حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني.