شكرا لقرائتكم خبر عن "إيجاد" ترحب بتعيين كامل إدريس رئيسا لوزراء السودان وتجدد دعوتها لوقف إطلاق النار والان مع تفاصيل الخبر

رحب الدكتور ووركنيه جيبهو، الأمين التنفيذي للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية "إيجاد" بتعيين الدكتور كامل الطيب إدريس رئيسا لوزراء السودان، وأعرب عن أمله في أن تكون هذه الخطوة ذات مغزى نحو إحياء العملية السياسية الشاملة، مشيرا إلى أنه تم إبلاغه بالتعيين من قبل الفريق عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي.

وحث جيبهو، جميع أصحاب المصلحة السودانيين على المشاركة في مشاورات وطنية واسعة النطاق تهدف إلى إحلال السلام، ووضع الأساس لسودان مستقر وديمقراطي.

وأكد في بيان، دعوة الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية إلى وقف إطلاق النار الفوري وغير المشروط، مؤكدا أن إسكات البنادق أمر ضروري لإنهاء معاناة المدنيين، وتمكين وصول المساعدات الإنسانية، وخلق بيئة مواتية للحوار.

وأكد البيان :"تظل الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية ثابتة في التزامها بسيادة السودان ووحدته واستقراره، وهي على استعداد لدعم الجهود المبذولة نحو مستقبل سلمي وديمقراطي ومستدام".

