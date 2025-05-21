شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تحرير الخرطوم بالكامل.. السلطات السودانية تعلن ولاية جديدة خالية من الدعم السريع والان مع تفاصيل الخبر

بعد إعلان القوات المسلحة السودانية، تحرير ولاية الخرطوم بالكامل، أعلنت السلطات السودانية، خلو ولاية النيل الأبيض من ميليشيا الدعم السريع، بعد تحرير محلية أم رمتة على يد الجيش السوداني والقوات المتحالفة معه.

ومن جهته قدم اللواء قمر الدين محمد فضل المولى، والي النيل الأبيض التهنئة لمواطني الولاية بتحرير محلية أم رمتة، من الدعم السريع، وإعلان ولاية النيل الأبيض خالية من المليشيا.

وقدم الوالي التهاني للقائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، ورئيس هيئة الأركان بتحرير ولاية الخرطوم من عناصر الدعم السريع، وفقا لما نقلته وكالة سونا للأنباء.

وقال والى النيل الأبيض :"تحرير أم رمتة يأتى بالتزامن مع الانتصارات التي حققتها القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والقوات المشتركة والمستنفرين في كافة محاور العمليات ".