شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الحكومة السودانية لمواطني دارفور وكردفان: كونوا مطمئنين الجيش قادم إليكم والان مع تفاصيل الخبر

أكد خالد الأعيسر، وزير الثقافة والإعلام والمتحدث الرسمي باسم الحكومة السودانية، أن القوات المسلحة السودانية، تستهدف تحرير دارفور وكردفان، من سيطرة ميليشيا الدعم السريع، وقال في رسالة وجهها للمواطنين :"كونوا مطمئنين تماماً، فالجيش قادم إليكم ليجسد هذه القيم الوطنية العميقة، ويعيد لكم الأمن والسلام والاستقرار والازدهار دون استهداف لأي مكون قبلي، وهدفه الأسمى واحد فقط هو حماية كل المواطنين نساءً ورجالاً وتخليصهم من العصابات والمتمردين والمرتزقة المجرمين".

وقال في منشور عبر فيسبوك :"في هذا الصباح، وبعد دحر التمرد في معظم ولايات السودان وآخرها أمس ولاية الخرطوم، من الواجب علينا أن نحيى أهلنا الكرام في كردفان ودارفور، ونثمن نضالاتهم الوطنية المشهودة ومواقفهم المشرفة عبر كل الحقب التاريخية في الدفاع عن وحدة السودان".

وأضاف "نبعث إليهم بتحية خاصة باسم قواتكم المسلحة، وكل القوات المساندة، وكل المستنفرين الأوفياء من أبناء الوطن الذين هبوا من كل صوب لنصرة بلادهم وشعبهم".

وقال الإعيسر إن لكردفان ودارفور مكانة خاصة في وجدان كل السودانيين، وأضاف :"السودانيين عقدوا العزم على دعم رفاقهم في كردفان ودارفور، ومواصلة المسيرة حتى النهاية لتطهير تلك المناطق من الميليشيات المسلحة والمرتزقة والمجرمين"، مؤكدا ان كل الشعب السوداني لا هدف له سوى حماية أهله في كردفان ودارفور، واستعادة الأمن والاستقرار.

وتابع "نؤكد أن قبائل كردفان ودارفور كافة هي جزء أصيل من النسيج السوداني المتماسك، وأن هذه الحرب التي يخوضها الشعب ليست ضد قبيلة أو مكون أو منطقة أو جهة، بل ضد ميليشيات الدعم السريع"

وأضاف :"رسالتنا لأهلنا في كردفان ودارفور كونوا مطمئنين تماماً، فالجيش قادم إليكم ليجسد هذه القيم الوطنية العميقة، ويعيد لكم الأمن والسلام والاستقرار والازدهار دون استهداف لأي مكون قبلي، وهدفه الأسمى واحد فقط هو حماية كل المواطنين نساءً ورجالاً وتخليصهم من العصابات والمتمردين والمرتزقة المجرمين".

وقال "ندعوكم للوقوف صفاً واحداً مع القادمين لدحر التمرد والمرتزقة والعملاء، من أجل أن تعيشوا بسلام كمواطنين سودانيين أحرار في وطن يحتضن جميع مكوناته، وطن يقوم على الاحترام والكرامة والحرية والتعايش السلمي والعدالة، معاً سنحرر كل شبر من أرض السودان".