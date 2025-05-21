الخليج اليوم .. مجلس الوزراء الكويتي يبحث الشراكة الاستراتيجية مع مايكروسوفت

الرياض - كتب موسى القحطاني -

عقد مجلس الوزراء الكويتي اجتماعه الأسبوعي، في قصر بيان، برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة، وزير الداخلية الشيخ فهد الصباح، إذ ناقشت مباحثات الجلسة استعراض بنود الشراكة الاستراتيجية بين الكويت و شركة مايكروسوفت العالمية من أجل بناء منظومة رقمية تواكب التطورات العالمية، وتعزز جودة الخدمات الحكومية، وتعزز تمكين الكفاءات الوطنية عبر برامج تدريب متخصصة في مجالات الذكاء الاصطناعي.

في الوقت ذاته، اطلع مجلس الوزراء الكويتي على التقرير الدوري المقدم من المؤسسة العامة للرعاية السكنية بشأن الموقف التنفيذي الخاص لأعمال الجهات الحكومية المعنية بتوفير خدمات المشاريع الإسكانية، إذ قرر المجلس تكليف المؤسسة العامة للرعاية السكنية بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية بالمضي قدماً بتنفيذ المشاريع الإسكانية، وخدماتها وفقا للبرنامج الزمني والخطة المُعدة في هذا الإطار.

واستعرض مجلس الوزراء عددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وقرر الموافقة عليها كما قرر إحالة عدد منها إلى اللجان الوزارية المختصة لدراستها وإعداد تقارير شأنها لاستكمال الإجراءات الخاصة لإنجازها.