الخليج اليوم .. الحكومة المصرية تفند شائعات توتر العلاقات مع السعودية

الرياض - كتب موسى القحطاني -

رد المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري محمد الحمصاني، على ما تردد مؤخرا من شائعات حول توتر العلاقة بين مصر والمملكة السعودية، مؤكدا أن العلاقات بين البلدين والشعبين قوية وراسخة

وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء إن "زيارة رئيس مجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية إلى مصر ولقائه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تأتي في إطار الزيارات المتبادلة بين البلدين".

وأوضح الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية على برنامج "يحدث في مصر"، المذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، أن "العلاقات بين مصر والسعودية، سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي، هي علاقات وثيقة جدا، وهو ما شدد عليه الدكتور مصطفى مدبولي خلال اللقاء اليوم".

وأشار محمد الحمصاني، إلى أنه "تم الاتفاق على تشكيل المجلس الأعلى التنسيقي المصري السعودي المشترك"، مؤكدا أن "العلاقات بين البلدين قوية وراسخة، وأن هناك تواصلا مستمرا على مختلف المستويات".

كما أكد أن "الزيارة ليست ردا على أي شائعات، بل تأتي في إطار تعزيز التعاون بين البلدين، وضمن سلسلة من الزيارات المستمرة التي تعكس عمق العلاقات الثنائية".

المصدر: وسائل إعلام مصرية