شكرا لقرائتكم خبر عن اليونيفيل تبدى قلقا إزاء تقارير عن إصابة مدنيين فى غارة إسرائيلية جنوب لبنان والان مع تفاصيل الخبر

أعربت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) عن القلق إزاء التقارير التي أفادت بوقوع إصابات بين مدنيين، بينهم طفلان، جراء غارة بطائرة مسيرة إسرائيلية رصدتها البعثة في بلدة المنصوري، الواقعة ضمن منطقة عملياتها في جنوب لبنان.

وذكرت البعثة أن حركة حفظة السلام التابعين لها تعرضت لعرقلة أمس الثلاثاء من قبل أفراد محليين في حالتين بمنطقة عملياتها، مشيرة إلى أن القوات الإسرائيلية وجهت أشعة الليزر نحو حفظة السلام الذين كانوا يجرون نشاطا عملياتيا في القطاع الغربي.

وأوضحت البعثة أنها تواصل الاحتجاج على جميع هذه التصرفات، وتذكير جميع الأطراف بمسؤوليتها عن ضمان سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة وممتلكاتهم، واحترام حرمة أصول الأمم المتحدة ومقراتها في جميع الأوقات.

وأضاف بيان البعثة في غضون ذلك، يواصل حفظة السلام جهودهم لدعم القوات المسلحة اللبنانية في معالجة قضية الأسلحة غير المصرح بها في منطقة مسؤولية اليونيفيل.