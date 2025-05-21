شكرا لقرائتكم خبر عن القوات المسلحة السودانية تنشر خريطة حديثة توضح مواقع سيطرتها على الولايات والان مع تفاصيل الخبر

نشرت القوات المسلحة السودانية، خريطة جديدة ومحدثة، توضح مناطق ومواقع سيطرة الحكومة السودانية على مختلف الولايات، وذلك على خلفية تحريرها ولاية الخرطوم بالكامل من ميليشيا الدعم السريع، وانتصاراتها في عدد من الولايات الأخرى.

وعلق الجيش السودانى على الخريطة: "القوات المسلحة السودانية، والقوات النظامية الأخرى مسنودة بالشعب السوداني، وهي تواصل الليل بالنهار دكاً لأوكار ميليشيا الدعم السريع وتستمر في عمليات تطهير البلاد من مليشيا أسرة دقلو، فى طريق إنهاء التمرد، ونشر الأمن والاستقرار والانطلاق لإعادة البناء والتعمير في كل ربوع الوطن".

وتابع: "وتظهر في الخريطة ولاية الخرطوم كاملة تغطيها مواكب النصر وجحافل القوات المسلحة بعد دحرها للمليشيا تماما من كل أنحاء الولاية".

وتظهر الخريطة الأجزاء المغطاة باللون الأخضر، مناطق سيطرة الجيش السودانى، وتكشف أن الجيش السودانى، بدأ في حصار ميليشيا الدعم السريع في الجزء الجنوبي من السودان، كما تظهر تحرير ولاية الخرطوم بالكامل، بعد سيطرة الجيش الساعات الأخيرة على منطقة الصالحة بأم درمان.