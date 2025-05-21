شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل السعودى يؤكد الجاهزية المتكاملة لخدمة ضيوف الرحمن خلال موسم الحج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي المهندس صالح بن ناصر الجاسر جاهزية جميع وسائل النقل المختلفة بشكل كامل لاستقبال وراحة ضيوف الرحمن خلال موسم الحج بدءا من قطار المشاعر.

وقال الجاسر، في مقابلة خاصة مع قناة (الإخبارية السعودية) اليوم الأربعاء، "إن وزارة النقل تبذل جهودا كبيرة لتوفير جميع سبل الراحة والسكينة لحجاج بيت الله الحرام، وتمكينهم من أداء مناسكهم بكل يسر وطمأنينة، منذ وصولهم للمملكة حتى عودتهم لديارهم سالمين غانمين".

وشدد على حرص وزارة النقل السعودية على توفير جميع الخدمات للحجاج منذ وصولهم لأداء مناسك الحج بالإضافة إلى توفير جميع سبل الراحة خلال القيام بالجولات الميدانية إلى مدينة مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة سواء عبر قطار الحرمين أو الحافلات أو وسائل النقل المختلفة.

وأشار المسؤول السعودي إلى أن قطار المشاعر هو أحد المشاريع الفريدة من نوعها، حيث يعمل على نقل الحجاج إلى جميع المناسك بترتيبها متجنبا الازدحام والتدافع مسهلا حركة النقل، موضحا أن القدرة الاستيعابية لهذا القطار تصل إلى 3 آلاف راكب.

ولفت الجاسر إلى أن هناك أكثر من 25 ألف حافلة جاهزة لخدمة الحجاج في المشاعر، لتحقيق الأمن والسلامة لضيوف الرحمن أثناء أداء فريضة الحج في المملكة العربية السعودية.