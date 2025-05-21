شكرا لقرائتكم خبر عن ميليشيا الدعم السريع تُهجّر سكان قرى فى كردفان بالسودان والان مع تفاصيل الخبر

كشف شهود عيان، عن أن ميليشيا الدعم السريع، قامت بتهجير سكان عدد من قرى من شرق مدينة النهود، في كردفان في السودان، كما تسبب سيطرة الميلشيا على المدينة في موجة نزوح كبيرة بين سكان المنطقة.

وشهدت المدينة والقرى المحيطة بها، موجات نهب وسلب وسرقة واسعة، وقالت مصادر محلية إن ميليشيا الدعم السريع وسّعت انتشارها شرق النهود بعد استعادة الجيش السودانى والقوة المشتركة السيطرة على مدينة الخوي.

وشهدت قرى جبر الدار، الخماسات، الرويانة، أكيرت وأم عويشة عمليات نهب واعتقالات في صفوف الشباب.

وأكد بعض من السكان المحليين وجود عمليات تحشيد عسكري واسعة من الدعم السريع والقوة المشتركة المتحالفة مع الجيش السودانى، وتواجه غالبية مناطق كردفان شحًّا في المياه، وهو ما ازداد سوءًا مع تصاعد العمليات العسكرية.

ونهبت عناصر الدعم السريع جميع مخازن المحاصيل في النهود، التي تُعد مركزًا تجاريًا رئيسيًا للمحاصيل النقدية مثل السمسم، الصمغ العربي، والفول السوداني. وتساهم ولاية غرب كردفان بنسبة 80% من صادرات البلاد من الماشية والمحاصيل، وفقا لصحيفة سودان تربيون.