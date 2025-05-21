شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب حرب غزة.. بريطانيا تعلق محادثات التجارة الحرة مع الاحتلال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت بريطانيا أمس الثلاثاء، تعليق محادثات اتفاقية التجارة الحرة مع الاحتلال الإسرائيلي، واستدعاء سفيرته في لندن، إضافةً إلى فرض عقوبات جديدة على عدد من المستوطنين في الضفة الغربية، وذلك في ضوء التصعيد العسكري في قطاع غزة وتدهور الأوضاع الإنسانية، إلى جانب استمرار الانتهاكات في الضفة الغربية.

وأكد وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، أن بريطانيا قررت تعليق المفاوضات التجارية مع الاحتلال الإسرائيلي، مضيفًا أن المملكة المتحدة ستجري مراجعة شاملة للتعاون الثنائي ضمن "خارطة الطريق 2030". 10 شاحنات مساعدات فقط وقال لامي: الصراع دخل مرحلة جديدة ومظلمة، مشيرًا إلى أن وصول أقل من 10 شاحنات مساعدات إلى غزة في يوم واحد يُعد أمرًا بغيضًا، في ظل الأزمة الإنسانية المتفاقمة.

وشدد وزير الخارجية البريطاني على خطورة أعمال العنف التي يرتكبها مستوطنون إسرائيليون في الضفة الغربية، مؤكدًا أنها تستدعي تحركًا دوليًا.

وأضاف أن الاحتلال تقع على عاتقه مسؤولية وقف هذه الاعتداءات، لأن استمرار الصمت الرسمي يعرض المجتمعات الفلسطينية ومستقبل حل الدولتين للخطر. استدعاء سفيرة الاحتلال وفي السياق ذاته، أعلنت الحكومة البريطانية استدعاء سفيرة الاحتلال الإسرائيلي لدى لندن، في إطار مراجعة العلاقات الدبلوماسية على خلفية التصعيد الجاري.

وتأتي هذه الخطوات بعد بيان مشترك أصدرته بريطانيا وفرنسا وكندا، أعربت فيه الدول الثلاث عن إدانتها الشديدة للعدوان الإسرائيلي.