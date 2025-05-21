شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر وأوكرانيا تبحثان جهود إيجاد تسوية سلمية للحرب الروسية-الأوكرانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الشؤون الخارجية بالجزائر، أحمد عطاف، مع نظيره الأوكراني أندري سيبيا، علاقات التعاون بين البلدين، وسبل النهوض بها.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير الجزائري في أعمال الاجتماع الثالث لوزراء خارجية الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، في بروكسل، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية.

واستعرض الجانبان الجهود الرامية إلى إيجاد تسوية سلمية للحرب الروسية-الأوكرانيةن وعلى وجه الخصوص نتائج المفاوضات التي جرت بين طرفي النزاع مؤخرا بإسطنبول، وآفاق البناء عليها لإنهاء الصراع وتحقيق سلام عادل ودائم ونهائي بين البلدين.