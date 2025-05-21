شكرا لقرائتكم خبر عن تحركات "قطرية - أوروبية" لوقف إطلاق النار فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث ماجد بن محمد الأنصارى مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية، خلال لقائه الثلاثاء في بروكسل، مع هيلين لوغال المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيئة العمل الخارجي بالاتحاد الأوروبى، علاقات التعاون بين دولة قطر والاتحاد الأوروبي، ومناقشة آخر التطورات في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، وسوريا، ولبنان، واليمن.

كما ناقش الجانبان -وفقا لوكالة الأنباء القطرية- مستجدات الأزمة الروسية الأوكرانية، والمباحثات بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأعربت المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيئة العمل الخارجي بالاتحاد الأوروبي، خلال الاجتماع، عن الشكر لدولة قطر على جهودها ضمن الوساطة المشتركة الرامية للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة.