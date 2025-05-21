شكرا لقرائتكم خبر عن ضوء أخضر بريطاني نحو الاعتراف بفلسطين.. والخارجية ترحب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بالمواقف التي عبّر عنها وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامى، وأدان فيها التصريحات الصادرة عن أركان اليمين الإسرائيلي الحاكم الداعية إلى "تعميق سياسات التطهير العرقي في قطاع غزة".

وثمنت الخارجية الفلسطينية، في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/، الثلاثاء، الإجراءات والعقوبات التي أقرتها حكومة المملكة المتحدة بحق عدد من الأفراد والكيانات الإسرائيلية المتورطة في ارتكاب أعمال عنف ضد أبناء الشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، لا سيما في الضفة الغربية.

وأعربت عن تقديرها لقرار الحكومة البريطانية تعليق محادثات اتفاقية التجارة مع إسرائيل، وكذلك وقف مبيعات الأسلحة التي قد تُستخدم في العمليات العسكرية ضد المدنيين في قطاع غزة.

كما رحبت الوزارة الفلسطينية بتأكيد وزير الخارجية البريطاني التزام بلاده بحل الدولتين، واستمرار التحرك نحو الاعتراف بدولة فلسطين، إلى جانب دعوته الصريحة لوقف العدوان الإسرائيلي فورا على الشعب الفلسطيني.