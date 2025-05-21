شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع غير مسبوق في عدد الشهداء الفلسطينيين الأسبوع الماضي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجل المرصد الإعلامي لمنظمة التعاون الإسلامي لجرائم إسرائيل ضد الفلسطينيين، أرقامًا قياسية في عدد الشهداء خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ خلال الفترة بين 13 إلى 19 مايو الحالي 621 شهيدًا و1763 جريحًا.

فيما بلغ عدد الشهداء منذ 7 أكتوبر 2023 وحتى 19 مايو، 54941 شهيدًا، و129497 جريحًا، كما استشهد 5 صحفيين في قطاع غزة.

وفرضت قوات الاحتلال بحسب المرصد، خريطة إخلاءات جديدة مجاورة في حي الرمال والجامعة الإسلامية، حيث يقيم آلاف النازحين، بالإضافة إلى مناطق في جنوب وغرب غزة.

يأتي ذلك ضمن حملتها التي تستهدف إنهاك الفلسطينيين ودفعهم نحو ترك القطاع، بعد أن عمدت بالفعل إلى تهجير 300 ألف فلسطيني للمرة الثانية من شمال قطاع غزة، إثر تدميرها أكثر من 1000 وحدة سكنية، ضمن خطة لإزالة ما تبقى من مبانٍ في بيت لاهيا وبيت حانون وجباليا.

استشهاد طفلين في القدس ونابلس

وفي الضفة الغربية والقدس المحتلة، قتلت قوات الاحتلال طفلين في القدس ونابلس، وجرحت 4 آخرين، واعتقلت 9 أطفال، فيما اعتدى المستوطنون على طفلة في البلدة القديمة في الخليل، ما أدى إلى إصابتها بجروح.



383 اقتحامًا في الضفة

كما طال العدوان الإسرائيلي 7 مدارس وجامعة القدس المفتوحة في طوباس.

وشهدت مدن وبلدات الضفة الغربية 383 اقتحامًا من قوات الاحتلال، اعتقلت خلالها 175 فلسطينيا، وهدمت 9 منازل، وجرفت أراضي المزارعين في بلدة بروقين.

كما أصدرت أمرًا عسكريًا بتجريف واقتلاع أشجار على مساحة 232.503 دونمات في منطقتي الفخاخير والبلاطة من أراضي بلدة بروقين في سلفيت.

إضافة إلى اقتلاع عشرات أشجار الزيتون في قرية مادما بنابلس، وقطع خطوط مياه بطول 300 متر في تجمع منطقة الميتة.



8 أنشطة استيطانية

فيما أعطب مجموعة من المستوطنين خطوط المياه في الأغوار الشمالية بطوباس.

وقامت قوات الاحتلال والمستوطنون بـ 8 أنشطة استيطانية، صادرت خلالها قوات الاحتلال 13.117 دونمًا ضمن أراضي بلدة بروقين في سلفيت، وحفر مستوطنون منطقة أثرية وجرفوها في بلدة سبسطية، تمهيدًا لمصادرتها وإقامة متنزه في المنطقة.

فيما جرفت قوات الاحتلال أراضي زراعية شمال بلدة قصرى بنابلس، بهدف شق طريق وبناء سياج في محيطها لضمها إلى مستوطنة "مجدولين".