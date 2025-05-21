شكرا لقرائتكم خبر عن غزة.. بريطانيا تدعو إلى وقف إطلاق النار والأمم المتحدة تنتقد قلة المساعدات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعرب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر عن قلقه البالغ تجاه التصعيد العسكري في قطاع غزة، مؤكدا أن وقف إطلاق النار يشكل ضرورة عاجلة لتحقيق التهدئة وتسهيل الإفراج عن الرهائن.

وأكد ستارمر، في كلمة ألقاها أمام البرلمان البريطاني يوم الثلاثاء، أهمية تنسيق الجهود الدولية لوضع حد للحرب المستمرة، التي وصفها بأنها طالت أكثر مما ينبغي، مجددًا موقف حكومته الرافض لسياسة التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، مع دعوة واضحة لزيادة المساعدات الإنسانية المقدمة لسكان قطاع غزة، في ظل الأوضاع الإنسانية المتدهورة التي يعيشها المدنيون في غزة.

وقال: "نكرر رفضنا للتوسع الاستيطاني، وندعو إلى مضاعفة الدعم الإنساني لغزة بشكل عاجل"، مشددًا على ضرورة وجود تحرك دولي منسق لوقف النزاع وإيجاد مخرج سياسي مستدام.

المساعدات غير كافية

دعت المنظمات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة إلى السماح بوصول كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مشيرة إلى أن مواد الإغاثة المسموح بها غير كافية أبدًا لتلبية الاحتياجات.



وطالبت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، ومكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية (أوتشا)، ومنظمة اليونيسيف، ومنظمة الصحة العالمية، وبرنامج الأغذية العالمي، بوقف فوري لإطلاق النار، وفتح الممرات الإنسانية، والسماح بالحصول على التصريحات اللازمة لتسليم المساعدات والأغذية للأطفال والإمدادات الطبية.