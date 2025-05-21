شكرا لقرائتكم خبر عن وزير قطرى يبحث مع مسئول أمريكى تطورات الأوضاع فى المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفى وزير الدولة القطري بوزارة الخارجية، خلال لقائه، الثلاثاء، مع مورغان أورتاغوس نائبة مبعوث الرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط، التي تزور البلاد حاليا، علاقات التعاون الاستراتيجية الوثيقة بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها.

كما ناقش الجانبان - وفقا لوكالة الأنباء القطرية - آخر تطورات الأوضاع في المنطقة، لا سيما الجهود المشتركة لتعزيز الأمن والاستقرار في لبنان.